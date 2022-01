Lâchers de truites 2022 – Les 5 et 6 février Lac du Labou, 5 février 2022, Saint-Jory.

Première date : le week-end du 5 et 6 Février ! Ouverture à partir de 8h jusqu’à 18h jusqu’au 20 mars Ouverture de 7h30 à 18h jusqu’à la fin de la saison des lâchers de truites Pour pouvoir participer il vous faudra un passe sanitaire obligatoire et le port du masque. Prix : 15 euros la journée ou 20 euros le week-end Des carpes amour ont été lâchées pour nettoyer le lac, elles doivent être relâchées ainsi que toutes les autres carpes. Prise limitée à 15 truites par pêcheur et par jour et à 3 grosses truites par pêcheur et par jour. Les pêcheurs doivent être espacés de 4mètres selon les consignes sanitaires. Pour voir l’affiche avec les dates de la saison 2022 des lâchers : [Cliquez ici](https://www.saint-jory.fr/wp-content/uploads/2022/01/Lachers-2022-A4.pdf)

Nous vous informons que les lâchers de truites reprennent en Février au lac de Jacquepoul !

Lac du Labou 14 D20, 31790 Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne



