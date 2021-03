Cazères lac de Picaïne Cazères, Haute-Garonne Lâcher de truites payant lac de Picaïne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Samedi 20 mars

Lâcher de truites payant au lac de picaïne 50 kg de truites sera déversé pour le samedi 20 mars : 7h – 7h30 Déjeuner offert ( sandwich café ect..)

Pour le samedi matin avant le début de la pêche . 8h début de la pêche

Le droit de pêcher le dimanche toute la journée pour la somme de 13 EUR par pêcheur . Les pêcheurs souhaitant venir pêcher que le dimanche 21 mars c’est 7 euros par pêcheurs , carte de pêche obligatoire . On vous attend nombreux pour partager ce bon moment ensemble . Port du masque si les distanciation sociale ne sont pas respectées.

13 € le samedi et 7 € le dimanche (carte de pêche obligatoire)

Lac de Picaïne de Cazères

