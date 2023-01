LÂCHER DE TRUITES Chasnais Chasnais Chasnais Catégories d’Évènement: Chasnais

Vendée

LÂCHER DE TRUITES
Etang de Chasnais Route de Triaize Chasnais Vendée

2023-03-26 07:30:00 – 2023-03-26 12:00:00

Route de Triaize Etang de Chasnais

Chasnais

Vendée Chasnais La Gaule Chasnaisienne organise un lâcher de truites.

La Gaule Chasnaisienne organise un lâcher de truites.

Buvette, sandwichs, saucisses, merguez. Journée pêche, lâchers de truites organisés à l'étang par l'association locale « La gaule chasnaisienne »
lagaulechasnaisienne@laposte.net

