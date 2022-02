Lâcher de truites Bassin Pichon Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Inscriptions à 7h30, début de la pêche à 8h. Permis obligatoire. 13 euros pour les adultes. 8 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Les inscriptions se font le dimanche 27 mars pour toute la semaine. Ticket obligatoire pour toute la semaine, jusqu’au samedi 2 avril.

Permis obligatoire

L’association Le Goujon des Sources procède à un lâcher de truite Bassin Pichon avenue Manon cormier, 33530 Bassens Bassens Gironde

