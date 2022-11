Lâcher de magicien.ne.s au marché de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Lâcher de magicien.ne.s au marché de Noël Aix-en-Provence, 9 décembre 2022, Aix-en-Provence. Lâcher de magicien.ne.s au marché de Noël

Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne

2022-12-09 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-09 20:30:00 20:30:00 Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne À la lumière incandescente de leur lampe, ces magicien.ne.s se glisseront parmi les passants pour leur offrir des numéros surprenants de magie. Petits et grands seront émerveillés par l’adresse et l’humour des performances fascinantes proposées par ces magicien.ne.s.

Un lâcher de magicien.ne.s » saisissant à vivre et partager au cœur d’Aix-en-Provence !

D’autres moments de magie attendent encore les aixois… Ami.es usager.ère.s des taxis, préparez-vous à être surpris ! Dans le cadre d’Une 5ème Saison – Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence, le CIAM invite la Compagnie Sans Gravité à investir le Cours Mirabeau à l’occasion du marché de Noël. https://www.aixenprovencetourism.com/ Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Lâcher de magicien.ne.s au marché de Noël Aix-en-Provence 2022-12-09 was last modified: by Lâcher de magicien.ne.s au marché de Noël Aix-en-Provence Aix-en-Provence 9 décembre 2022 aix en provence Bouches-du-Rhne Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne