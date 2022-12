Lâcher de lanternes Laruns Laruns OT Vallée d'Ossau Pyrénées Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Lâcher de lanternes Devant la Maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

2022-12-22 18:00:00

Pyrénées-Atlantiques Laruns EUR 0 0 Durant quelques minutes, le ciel de Fabrèges s’illuminera de lanternes volantes 100% biodégradables. (En fonction des conditions météo) Durant quelques minutes, le ciel de Fabrèges s’illuminera de lanternes volantes 100% biodégradables. (En fonction des conditions météo) +33 5 59 05 32 15 Régie Animation Pixabay

