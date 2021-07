Château-Thierry Château-Thierry Aisne, Château-Thierry Lâcher de lanternes Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry Aisne Château-Thierry 0 0 0 Pour célébrer le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, 400 lanternes seront lâchées le jeudi 8 juillet à 22h30 sur la Place de l’Hôtel de Ville. Cet évènement est ouvert aux enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte. Pour participer, inscrivez vous obligatoirement en ligne :

https://www.chateau-thierry.fr/formulaire/lacher-de-lanternes-du-8-juillet-2021?fbclid=IwAR3cI1LbPqXtGTBe-vHLQPPuBEUHmMsO7K-ABuA5bSqoyjs7GMiRqYjxTFk

