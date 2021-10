Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Lâcher de Lanternes Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Réservez votre lanterne souvenir 2€ au 05 59 48 05 20 +33 5 59 48 05 20 A l’occasion de la fête des morts, El día de los muertos au Mexique, les Pompes Funèbres Oihandorea organisent un lâcher de lanternes suivi d’un moment de partage autour d’un verre de vin chaud.

