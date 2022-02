Lâche ton Canap ! – Spectacle « Chers Cousins » Maison de quartier de Doulon Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non La Maison de quartier de Doulon vous propose un spectacle melant des performances de cirque et clown en musique ! Le spectacle est accessible à partir de 4 ans. Entrée en salle à 14H30 Tarif 3 €Renseignements et Inscriptions au secrétariat – doulon@accoord.fr ou au 02 40 50 60 40 Maison de quartier de Doulon adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr

Maison de quartier de Doulon
Adresse 1 Rue de la Basse Chénaie
Ville Nantes

