Lâche ton canap’ ! Maison de quartier de Doulon, 24 avril 2022, Nantes.

2022-04-24

Horaire : 15:30 17:00

Gratuit : non 4 €

La maison de quartier de Doulon organise un spectacle autour de la (re)découverte du conte du Petit Poucet avec la compagnie Grosbec, le dimanche 24 Avril à 15H30. Magie, marionnette et théâtre d’objet sans parole seront au rendez-vous pour toute la famille. A partir de 6 ans. “Sous un soleil radieux se dessine la création d’une famille heureuse. A la naissance du dernier enfant plus petit et différent des autres, la mère disparaît sous les nuages en pleurs. La tristesse cède la place au malaise puis à l’angoisse avec l’arrivée d’une marâtre. Elle convainc le père d’abandonner les sept enfants séparément. Le petit dernier, astucieux, sème des cailloux pour retrouver son chemin. Mais des créatures aux yeux rouges le perdent en dispersant ses cailloux. Une tempête se lève, faisant naître un ogre qu’il intrigue, l’attire et l’avale. Le petit bonhomme, indemne, est maintenant poursuivi par les créatures aux yeux rouges jusqu’à se retrouver acculé face au vide. Il décide alors de surmonter ses peurs et s’élance dans l’inconnu, en apesanteur dans les nuages. Tout ceci n’était-il qu’un rêve?” Ouverture des portes à partir de 15h15. Tarif 4 € Renseignements et réservations au secrétariat 02.40.50.60.40 ou doulon@accoord.fr

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr