BALADE DÉCOUVERTE Lachaussée Lachaussée Catégories d’Évènement: Lachaussée

Meuse

BALADE DÉCOUVERTE, 14 mai 2023, Lachaussée Lachaussée. BALADE DÉCOUVERTE Place de l’église Lachaussée Meuse

2023-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-14 Lachaussée

Meuse Lachaussée . Entre prairies, haies, lisières roselières et mares, promenade éclairée sur le petit circuit de Chaudotte. Avec Benoit Paul, conservateur de réserve et Nicolas Avril, animateur nature au CEN Lorraine.

Réservation obligatoire. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 90 Lachaussée

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Lachaussée, Meuse Autres Lieu Lachaussée Adresse Place de l'église Lachaussée Meuse Ville Lachaussée Lachaussée Departement Meuse Tarif Lieu Ville Lachaussée

Lachaussée Lachaussée Lachaussée Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lachaussee lachaussee/

BALADE DÉCOUVERTE 2023-05-14 was last modified: by BALADE DÉCOUVERTE Lachaussée 14 mai 2023 Lachaussée Meuse Place de l'église Lachaussée Meuse

Lachaussée Lachaussée Meuse