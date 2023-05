Randonnée du patrimoine, 8 septembre 2023, Lachapelle.

La Communauté de Communes du Pays de Lauzun propose l’incontournable de ce mois de septembre: la randonnée du Patrimoine. La soirée est animée et gratuite. Marcheurs et passionnés d’histoire sont conviés à se retrouver à Lachapelle !.

Lachapelle 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Community of Communes of the Lauzun area proposes the most important event of the month of September: the Heritage walk. The evening is animated and free. Walkers and history lovers are invited to meet at Lachapelle!

La Comunidad de Municipios del País de Lauzun propone el acontecimiento más importante del mes de septiembre: el Paseo del Patrimonio. La velada es animada y gratuita. ¡Caminantes y amantes de la historia están invitados a reunirse en Lachapelle!

Die Communauté de Communes du Pays de Lauzun lädt zu dem unumgänglichen Ereignis des Monats September ein: der Wanderung zum Kulturerbe. Der Abend ist animiert und kostenlos. Wanderer und Geschichtsinteressierte sind herzlich eingeladen, sich in Lachapelle zu treffen!

Mise à jour le 2023-05-09 par OT du Pays de Lauzun