FÊTE DE LA MUSIQUE, 20 juin 2023, Lachambre.

Lachambre,Moselle

Organisée par la Chorale Récré à Sons : animations diverses, participation de l’Harmonie de Saint-Avold et d’autres groupes/chanteurs. Buvette et barbecue sur place.. Tout public

Mardi 2023-06-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-20 . 0 EUR.

Lachambre 57730 Moselle Grand Est



Organized by the Récré à Sons choir: various entertainments, participation by the Harmonie de Saint-Avold and other groups/singers. Refreshment bar and barbecue on site.

Organizado por el coro Récré à Sons, con animaciones variadas y la participación de la Harmonie de Saint-Avold y otros grupos y cantantes. Bar y barbacoa in situ.

Organisiert vom Chorale Récré à Sons: Verschiedene Animationen, Teilnahme der Harmonie de Saint-Avold und anderer Gruppen/Sänger. Getränke und Grill vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE