L’Acépienne du Parc d’Isle

L’Acépienne du Parc d’Isle, 12 juin 2022, . L’Acépienne du Parc d’Isle

Les horaires : 08h45 : départ des marches 5 Km & 10 Km. 09h00 : 10Km course femmes. 09h15 : 5Km course hommes. 10h00 : 5Km course femmes. Inscription en ligne : https://acepienne.adeorun.com/ Départ et arrivée au parc d’Isle de Saint-Quentin le dimanche 12 juin. · TARIF UNIQUE : 5 €.

dernière mise à jour : 2022-04-26

