Rencontres artistiques « Ô clair de l’été » L’Accueillette des Pensées Rentières, 2 août 2023, Rentières.

Rencontres artistiques « Ô clair de l’été » 2 août – 5 septembre L’Accueillette des Pensées Limité à 15 personnes. Sur inscription au 07 68 54 03 32.

Spectacle déambulatoire dans les jardins de l’Accueillette des Pensées, invitant le jeune public (18 mois- 6 ans) à une matinée mêlant danse, poésie et dégustations.

Accueillie en résidence, la Compagnie Comme un Pinson invite les petits (18 mois- 6 ans) et leurs « entourants » à une matinée bucolique « Ô Clair de l’été », dans les jardins aromatiques de l’Accueillette des Pensées. Le spectacle mêlant danse et poésie sonore, se prolongera par des pratiques artistiques partagées au jardin et une dégustation de douceurs issues du jardin.

L'Accueillette des Pensées Rentières Rentières 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://accueillette.fr/ 07 68 54 03 32

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T10:30:00+02:00 – 2023-08-02T11:30:00+02:00

2023-09-05T10:30:00+02:00 – 2023-09-05T11:30:00+02:00

© Cie Comme un Pinson