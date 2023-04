IGee + Restitution avec Keurspi & Beaxo L’Accordeur, 28 avril 2023, Saint-Denis-de-Pile OTI du Libournais Saint-Denis-de-Pile.

2023-04-28 20:00:00 – 2023-04-28 23:00:00

EUR 8 8 IGEE // Pop-Rap

IGee (prononcer « aïdji ») se définit lui-même comme un « rappeur qui chante à l’assaut de la pop ».

Dans ses textes, IGee parle de l’humanité et de sa place dans un monde où il faut se battre pour faire la sienne, sans tomber dans la morale, et souvent avec une pointe d’humour ou de sarcasme. Son rap chanté sur des prods empruntant aux codes de l’électro, de la chanson française et parfois même du rock marque les esprits et pour cause…

IGee revient en 2022 avec son nouvel EP sorti en Juin “Nous les gens”.

L’artiste de 25 ans continue de se jouer des frontières pour offrir une pop d’après audacieuse : un combat contre la tyrannie des normes.

Si vous écoutez : Lomepal, Romeo Elvis, Riles

+ RESTITUTION PROJET CROISÉ

Dans le cadre du programme « À la découverte des Arts de la Scène » de l’Iddac, restitution du projet croisé mené par Keurspi et

+33 065056896 Mets La Prise / L’Accordeur

L’accordeur

