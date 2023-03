Jam Session / Open Mic L’Accordeur Saint-Denis-de-Pile OTI du Libournais Saint-Denis-de-Pile Catégories d’Évènement: 33910

33910 Saint-Denis-de-Pile . EUR JAM SESSION / OPEN MIC Musicien.ne.s locaux, de passage, élèves des écoles de musique alentour ou encore participant.e.s aux Urban Music Workshop, l’équipe de l’Accordeur met à disposition sa scène, ses instruments et ses micros pour que chacun.e puisse exprimer son talent artistique et se rencontrer lors de cette jam session ! Ouvert à tou.te.s ! Gratuit JAM SESSION / OPEN MIC Musicien.ne.s locaux, de passage, élèves des écoles de musique alentour ou encore participant.e.s aux Urban Music Workshop, l’équipe de l’Accordeur met à disposition sa scène, ses instruments et ses micros pour que chacun.e puisse exprimer son talent artistique et se rencontrer lors de cette jam session ! Ouvert à tou.te.s ! Gratuit +33 5 24 08 43 45 Mets La Prise / L’Accordeur Julien Mariolle & Murielle Donnette

