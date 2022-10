Asian Dub Foundation en concert à L’Accordeur L’Accordeur, 9 décembre 2022, Saint-Denis-de-Pile.

Tarif : 22 €.

L’Accordeur 15 Route de Paris, 33910 Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La musique d’Asian Dub Foundation est un genre en soi. Leur fusion unique de rythmes jungle, de lignes de basse dub, de guitares sauvages puisant dans leurs racines sud-asiatiques et de rap militant les a établis comme l’un des meilleurs groupes live au monde.

En 2020, le groupe sorte son 9e album studio intitulé « Access Denied », plus militant que jamais. Ce nouvel album présente le spectre complet d’Asian Dub Foundation, du son jungle/punk dur de « Stealing The Future » et « Mindlock » à la méditation orchestrale de « Realignment » et la complainte reggae de la chanson éponyme.

Avec des invités tels que Greta Thunberg, les Palestiniens de 47 Soul, la tornade rap de la révolte chilienne Ana Tijoux et le comédien radical britannique Stewart Lee, Asian Dub Foundation continue à s’opposer aux pouvoirs en place à travers sa musique. Leur titre « Comin’ Over Here » a d’ailleurs énormément fait parler de lui lorsqu’il a fini #1 des charts anglais le jour du Brexit !

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 20H

Début des concerts : 20H30

CB acceptée au bar

Placement debout libre

Bar tenu par l’Accordeur

Petite restauration sur place



