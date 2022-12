Antoine Laporte en récital à Paris L’Accord Parfait studio Paris Catégorie d’évènement: Paris

Antoine Laporte en récital à Paris
Vendredi 16 décembre, 20h00
L'Accord Parfait studio

5€ à 12€

À l’occasion du lancement européen du double album « Gabriel Pierné, Feuillet d’album » L’Accord Parfait studio 47 rue Ramey – Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris 75018 Île-de-France La sortie de ce rare album, sous l’étiquette Continuo Classics, est l’aboutissement d’une dizaine d’années de travail et de recherche sur le compositeur français Gabriel Pierné (1863-1937). Ce long et patient travail d’Antoine Laporte a fait l’objet d’une thèse de doctorat au CSNDMP et à Sorbonne Université à Paris sur « La relation au piano » du compositeur originaire de Metz.

Outre des œuvres de jeunesse (Quinze pièces, Op.3 ) aux œuvres de mi-parcours (Bagatelle ,op. 33, Preludio e fughetta, Op. 40, nº 1), le pianiste virtuose québécois interprétera les Variations en Ut mineur, Op. 42 composées au crépuscule de la Première Guerre et qui, selon Alfred Cortot, sont considérées parmi les plus grands chefs-d’œuvre pianistiques français du XXe siècle.

