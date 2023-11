Cet évènement est passé Jean-Philippe Sylvestre et Elvira Misbakhova en tournée L’Accord Parfait Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jean-Philippe Sylvestre et Elvira Misbakhova en tournée L’Accord Parfait Paris, 21 novembre 2023, Paris. Jean-Philippe Sylvestre et Elvira Misbakhova en tournée Mardi 21 novembre, 20h00 L’Accord Parfait Entrée libre Deux artistes phares de la scène musicale québécoise se produisent pour la première fois en duo en Europe. Le pianiste Jean-Philippe Sylvestre et l’altiste Elvira Misbakhova.

Première escale ce mardi 21 novembre à 20h00 à L’Accord Parfait dans le 18e arrondissement. Au programme :

Sergei Prokofiev – Roméo et Juliette pour alto et piano

Alexander Scriabin – Sonate op.30 no.4 pour piano solo

Airat Ichmouratov – Fantaisie Lady MacBeth pour alto et piano Tous deux viennent d’enregistrer les concertos du compositeur russo-canadien, Airat Ichmouratov, avec le London Symphony Orchestra sur étiquette Chandos. Les artistes seront également en concert à Bruxelles, à l’Atelier Marcel Hastir, le 23 novembre (19h30) et à Londres, à la Burgh House, le 24 novembre (19h30). L’Accord Parfait 47 rue Ramey – 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://studiolaccordparfait.com/events »}] [{« link »: « https://jeanphilippesylvestre.com/fr/ »}, {« link »: « https://elviramisbakhova.com/fr/ »}] https://studiolaccordparfait.com/event/duo-alto-piano Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:00:00+01:00 Musique concert Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu L'Accord Parfait Adresse 47 rue Ramey - 75018 Paris Ville Paris Age min 9 Age max 99 Lieu Ville L'Accord Parfait Paris latitude longitude 48.889759;2.345916

L'Accord Parfait Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/