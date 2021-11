Rennes Faculté de droit et de science politique - Salle du Conseil Ille-et-Vilaine, Rennes L’accord de l’auteur de l’infraction dans la procédure pénale camerounaise Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [Reine Emma MBAMBA](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/reine-emma-mbamba), mention Droit, intitulée _L’accord de l’auteur de l’infraction dans la procédure pénale camerounaise_. **Mercredi 15 décembre 2021 à 14h15** à la Faculté de droit et de science politique de Rennes, salle du Conseil Le jury sera composé de : * **GHICA-LEMARCHAND Claudia**, Professeur, Université Paris-Est Créteil, Rapporteur, * **ASSIRA Claude**, Maître de conférences statutairement habilité à diriger des recherches (Cameroun), Université Catholique d’Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun, Rapporteur, * **SOLEIL Sylvain**, Professeur, Université de Rennes 1, **VERNY Édouard**, Professeur, Université Paris 2 Panthéon-Assas, directeur de thèse. Reine Emma Mbamba soutiendra sa thèse le mercredi 15 décembre 2021. Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine

