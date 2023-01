L’accompagnement spirituel en fin de vie Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Conférence de Christelle Dubois, officiante funéraire, accompagnatrice en fin de vie, médium, auteur.

Christelle va nous parler de cette épreuve douloureuse de la vie qu’est la fin de vie. Que se passe-t-il avant et pendant ce passage? Et de l’autre côté du voile, où allons-nous? Merci à Christelle de bien vouloir partager ses qualités pour aider les familles en détresse lors d’un départ. Elle a évolué dans sa pratique et aujourd’hui elle est officiante funéraire. Elle s’attache à apporter le soutien aux défunts et aux familles durant ces moments très particuliers. En deuxième partie : Contacts en salle et en direct « Contacts avec les défunts » ckou2000@yahoo.fr +33 2 99 82 10 98 https://www.helloasso.com/associations/clairvoyance-et-bien-etre Place Bouvet Espace Bouvet Saint-Malo

