LAURENT GERRA L’ACCLAMEUR Niort, vendredi 31 mai 2024.

LAURENTGERRA SE MET À TABLE !NOUVEAU SPECTACLE À SAVOURERService !Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons… Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts : politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !

Tarif : 49.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79