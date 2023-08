Forum Des solutions à saisir L’ACCLAMEUR Le club Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Forum Des solutions à saisir L’ACCLAMEUR Le club Niort, 27 septembre 2023, Niort. Forum Des solutions à saisir Mercredi 27 septembre, 14h00 L’ACCLAMEUR Le club Entrée libre et gratuite. Venez en bus gratuitement avec TANLIB, ligne 3 arrêt Acclameur Le temps d’un après-midi, plus de 60 exposants sont à votre écoute pour vous informer de toutes les solutions disponibles pour réussir votre projet : trouver un emploi ou une alternance, augmenter ses chances d’emploi grâce à la formation, s’engager en service civique, vivre une expérience à l’étranger, rêver à créer son entreprise…

L’équipe de conseillers MIssion Locale vous accueille, vous oriente, vous renseigne de façon personnalisée si vous le souhaitez L’ACCLAMEUR Le club 50 Rue Charles Darwin, 79000 Niort Niort 79000 Souché Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 17 50 57 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T14:00:00+02:00 – 2023-09-27T16:30:00+02:00

