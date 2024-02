Lacchesi Curates w/ Mama Snake, Lacchesi & Bxtr Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 6 avril Lacchesi Curates w/ Mama Snake, Lacchesi & Bxtr.

Concrétisation de la vision artistique du producteur et cofondateur du label Maison Close Records, les résidences Lacchesi Curates visent à promouvoir la scène techno émergente.

Nouvelle édition avec la figure de proue de la Techno Groovy/Trance danoise et boss du label Amniote, Mama Snake et le producteur parisien BXTR, reconnu pour son approche futuriste de la Techno.



Line Up



• Lacchesi

Le DJ et producteur est également co-fondateur du label Maison Close, un projet qui lui permet de dénicher et de mettre en avant les jeunes talents émergents de la scène locale.



• Mama Snake

Chirurgienne de métier, Mama Snake propose une Techno/Trance aussi coupante que ses bistouris. Son travail derrière les platines est aussi méticuleux que sur la table d’opération, ce qui lui a valu de jouer dans les plus gros festivals européens.



• BXTR

L’humanoïde BXTR crée un univers dystopico-fantaisiste dont la bande originale est une Techno aérienne et texturée. Puisant son inspiration dans la cybernétique et l’intelligence artificielle, on peut s’attendre à un set à mi-chemin entre monde tangible et metaverse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 23:00:00

fin : 2024-04-06 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

