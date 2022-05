L’accessibilité numérique : Une obligation légale ou une opportunité ? De chez vous !, 17 mai 2022, Poitiers.

? Mardi 17 mai à 17h30 ? En visio, de chez vous ! Le numérique est un outil du quotidien aux multiples formes et utilisations permettant de répondre à de nombreux besoins, faisant partie intégrante de notre société. L’accessibilité numérique est la possibilité pour n’importe quelle personne d’avoir accès à un contenu numérique quel que soit son support ou son matériel. Ce terme est le plus souvent évoqué pour parler du handicap mais peut être élargi aux questions du vieillissement de la population et de l’autonomie. Le numérique peut être un outil de compensation du handicap, mais aussi un outil palliant à certaines difficultés ou facilitant la vie. Pour exemple, la domotique est un outil de compensation du handicap, un outil d’inclusion et au-delà un outil qui facilite le quotidien de chacun. La synthèse vocale a également cette double utilisation pour le confort de tous. A l’inverse, les applications d’achat en ligne permettent à tous et donc aux personnes en situation de handicap de faire ses achats sans avoir à se déplacer et donc pallient à l’inaccessibilité physique de certains lieux ou aux difficultés de mobilité. APF Conseil, accompagné du TechLab – Le hub de l’innovation technologique (deux structures d’APF France handicap), va présenter dans ce webinar l’accessibilité numérique sous plusieurs angles : – Le Good Design PLaybook : le point de départ de la démarche – La conception universelle par le design inclusif, – Des principes transposables dans tous les domaines – L’inclusivité et sa transposition dans le numérique, – Le numérique comme outil d’accessibilité, – Pourquoi s’engager dans une démarche d’accessibilité ? ✍️ Gratuit, sur inscription [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKAVU2LWU-7cEPmGct7qk8fSMUvs7bF8jut7A2sZOxlejF8Q/viewform?usp=pp_url](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKAVU2LWU-7cEPmGct7qk8fSMUvs7bF8jut7A2sZOxlejF8Q/viewform?usp=pp_url) ? En visio, de chez vous ! ➡️ Organisé par : APF France Handicap ? Événement en ligne. Le lien pour rejoindre la visioconférence vous sera envoyé par email avant l’événement.

Sur inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKAVU2LWU-7cEPmGct7qk8fSMUvs7bF8jut7A2sZOxlejF8Q/viewform?usp=pp_url

➡️ Organisé par : APF France Handicap

