L’accessibilité des livres numériques à l’horizon 2025 Le Labo de l’édition, 2 décembre 2021, Paris.

L’accessibilité des livres numériques à l’horizon 2025

Le Labo de l’édition, le jeudi 2 décembre à 18:30

Les progrès des technologies numériques dessinent des horizons prometteurs pour l’accessibilité du livre. Le paysage de l’édition européenne fourmille de projets et de solutions qui reflètent un fort esprit d’initiative à cet égard. Mais les exigences évoluent et se structurent : pour mieux répondre aux besoins des 80 millions de personnes en situation de handicap en Europe, l’accessibilité des contenus devient une obligation légale européenne. Cette dernière sera mise en œuvre en France à l’horizon 2025. La plupart des produits et services autour du livre devront alors être nativement accessibles : les livres numériques, mais aussi les plateformes de diffusion ou de vente, ou encore les appareils de lecture. Cette évolution requiert la mobilisation de tous les acteurs du livre numérique comme l’édition, la diffusion, le parcours d’usage, ou la médiation. C’est un bouleversement qui soulève de nombreuses questions pour l’ensemble de la chaîne du livre. Comment comprendre cette nouvelle réglementation et l’appliquer à l’édition française ? Quel impact sur la législation et les modèles économiques actuels ? De quels outils disposons-nous pour passer de la théorie à la pratique ? Le 2 décembre 2021 à 18h30, le Labo de l’édition organise en partenariat avec Inclood une première table ronde « état des lieux » destinée à faire le tour des enjeux et des avancées des acteurs du livre face à cette directive européenne. La rencontre réunira : – Dienaba Dia, chargée de mission livre numérique et édition accessible, service du livre et de la lecture, direction générale des médias et des industries culturelles, ministère de la Culture – Louis Marle, responsable production numérique chez Albin Michel et représentant du groupe Normes et Standards au Syndicat National de l’Edition – Hadrien Gardeur, chef de produit chez De Marque – Laurette Uzan, responsable de la médiathèque Valentin Haüy Une table ronde accompagnée et modérée par Luc Maumet, bibliothécaire et spécialiste de l’accès à l’écrit des personnes en situation de handicap. L’échange sera traduit en langue des signes française grâce à la présence d’interprètes sollicités par notre partenaire Inclood, et disponible en streaming après l’évènement.

Gratuit sur inscription

Le 2 décembre 2021 à 18h30, le Labo de l’édition organise en partenariat avec Inclood une table ronde sur les enjeux de la directive européenne pour les acteurs de la chaîne du livre en France

Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T21:30:00