Atelier » 2 TONNES » L'Accent de Montrabé Montrabé, 12 mars 2024

Atelier » 2 TONNES » Mardi 12 mars 2024, 18h00 L'Accent de Montrabé

Un Français émet en moyenne 9,5 tonnes de Co2 par an.

Comment réduire ce chiffre à 2 tonnes (ou du moins s’en approcher !) et limiter ainsi la hausse de la températude de la planète en deça de 2 degrés ?

Avec l’atelier 2 TONNES, vous découvrirez comment agir : quels sont les leviers individuels et collectifs ? quelles actions sont les plus efficaces ?

…. dans une ambiance bienveillante, ludique, et instructive !

MARDI 12 MARS de 18h à 21h – Entrée libre

