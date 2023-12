Conférence sur l’intelligence artificielle L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-03-09T10:30:00+01:00 – 2024-03-09T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T10:30:00+01:00 – 2024-03-09T11:30:00+01:00 Conférence sur l’Intelligence Artificielle, par M. Romain Meunier, enseignant chercheur en informatique à l’université Paul Sabatier, au laboratoire de l’IRIT.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Où la trouve-t-on ? Comme est-elle utilisée dans notre quotidien ? Quelles sont les inquiétudes qui y sont liées? Autant de sujets qui seront abordés durant la conférence.

Pour les enfants de 4 à 9 ans, un atelier animé par la Compagnie du Code est proposé dans la salle de l’association Le Temps libre (12 places – uniquement sur inscription : 05 61 84 56 30 ou info@mairie-montrabe.fr)

Cette conférence est organisée en lien avec l'exposition » IA – Double Je » du Quai des Savoirs ( du 2 février au 3 novembre 2024). L'Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé

