Conférence « A la découverte du patrimoine historique de Montrabé » L’Accent de Montrabé Montrabé, jeudi 29 février 2024.

Conférence « A la découverte du patrimoine historique de Montrabé » par la Direction du Patrimoine de Toulouse Métropole Jeudi 29 février, 18h00 L’Accent de Montrabé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T18:00:00+01:00 – 2024-02-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T18:00:00+01:00 – 2024-02-29T19:00:00+01:00

Toulouse Métropole, en association avec la Région Occitanie, réalise le diagnostic patrimonial historique de toutes ses communes membres, dont Montrabé fait partie.

Mme Louise-Emmanuelle FRIQUART, chargée d’inventaire à la Direction du patrimoine de Toulouse Métropole, a étudié notre commune et recensé les les éléments bâtis les plus remarquables ou les plus singuliers de l’architecture locale.

Elle nous présentera la résultat de son travail lors d’une conférence : Jeudi 29 février, à 18h, à l’Accent.

Le patrimoine historique de Montrabé sera présenté sur le site www.urban-hist.toulouse.fr, où vous pouvez déjà consulter les fiches de Toulouse et de quelques communes.

L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie https://www.mairie-montrabe.fr/services-en-ligne/location-de-salle-et-mobilier/ [{« link »: « http://www.urban-hist.toulouse.fr »}] Salle festive municipale