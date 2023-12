Accueil des nouveaux habitants L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Accueil des nouveaux habitants Samedi 3 février 2024, 11h30 L'Accent de Montrabé Sur inscription

Début : 2024-02-03T11:30:00+01:00 – 2024-02-03T13:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T11:30:00+01:00 – 2024-02-03T13:00:00+01:00 Vous avez emménagé à Montrabé en 2023 ou en 2024 ?

Vous êtes convié à un accueil municipal : SAMEDI 3 FEVRIER à 11h30, à l’Accent.

Pour s'inscrire : https://www.mairie-montrabe.fr/services-en-ligne/je-suis-un-nouvel-habitant/ ou au 05 61 84 56 30 (en indiquant le nombre de personnes et l'âge des enfants). L'Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé

