Voeux du Maire
Samedi 13 janvier 2024, 11h30
L'Accent de Montrabé

Début : 2024-01-13T11:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T11:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:30:00+01:00 Les Montrabéennes et Montrabéens sont conviés à la cérémonie de présentation des voeux.

Le discours de M.Sebi sera suivi du verre de l'amitié.

L'Accent de Montrabé
allée Antoine Candela
31850 Montrabé

