Montrabé 7e Rencontres Economiques de Montrabé L’Accent de Montrabé Montrabé, 27 novembre 2023, Montrabé. 7e Rencontres Economiques de Montrabé Lundi 27 novembre, 18h00 L’Accent de Montrabé La Commune organise ces rencontres pour les professionnels, en partenariat avec la CCI et Toulouse Métropole.

Thématique de cette 7e édition : La transition écologique.

Entreprises, artissans, commerçants sont conviés à cette grande rencontre annuelle organisée pour créer du lien entre les profesionnels et leur apporter des informations de qualité sur une thématique.

Pour s'inscrire, envoyer un mail à : communication@mairie-montrabe.fr

2023-11-27T18:00:00+01:00 – 2023-11-27T20:00:00+01:00

