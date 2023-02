Sensibilisation sur les moustiques tigres L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Sensibilisation sur les moustiques tigres L’Accent de Montrabé, 14 avril 2023, Montrabé. Sensibilisation sur les moustiques tigres Vendredi 14 avril, 18h00 L’Accent de Montrabé

entrée libre Soirée de sensibilisation aux moustiques tigres basée sur la connaissance de ces derniers.

Cette action se ferait avec le concours de notre correspondante Anaïs Marquet de l’association « Partageons les jardins ».

Stand d’informations ludique et instructif pour connaitre le moustique tigre et les bons gestes pour limiter sa propagation.

Venez poser vos questions et réfléchissons ensemble aux moyens d’agir au jardin et dans son entourage ! L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T16:00:00+00:00 – 2023-04-14T18:00:00+00:00

