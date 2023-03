Conférence « Filles-Garçons, sur le chemin de l’égalité » L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Conférence « Filles-Garçons, sur le chemin de l’égalité » L’Accent de Montrabé, 21 mars 2023, Montrabé. Conférence « Filles-Garçons, sur le chemin de l’égalité » Mardi 21 mars, 19h00 L’Accent de Montrabé La conférence sera animée par Artemisia, association et bureau d’étude spécialisée dans la sensibilisation et la formation pour la prise en compte de l’égalité des genres.

« Dès la petite enfance, la société toute entière nous envoie les mêmes messages sur ce que l’on doit aimer, vouloir, porter, lire, etc. selon que l’on naisse fille ou garçon.

Promouvoir des pédagogies égalitaires, c’est ce que l’on propose pour rebattre les cartes et ouvrir le champ des possibles pour les filles et les garçons.« L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie https://www.mairie-montrabe.fr/services-en-ligne/location-de-salle-et-mobilier/ Salle festive municipale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

