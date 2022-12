Voeux du Maire L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Voeux du Maire L’Accent de Montrabé, 7 janvier 2023, Montrabé. Voeux du Maire Samedi 7 janvier 2023, 11h30 L’Accent de Montrabé Cérémonie de présentation des voeux aux habitants L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

https://www.mairie-montrabe.fr/services-en-ligne/location-de-salle-et-mobilier/ Salle festive municipale M.Sebi, Maire de Montrabé, et les Membres du Conseil Municipal vous convient à la cérémonie de présentation des Voeux pour 2023.

Le discours de M. le Maire sera suivi du verre de l’amitié.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T11:30:00+01:00

2023-01-07T12:30:00+01:00 Agiteo

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu L'Accent de Montrabé Adresse allée Antoine Candela 31850 Montrabé Ville Montrabé lieuville L'Accent de Montrabé Montrabé Departement Haute-Garonne

L'Accent de Montrabé Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Voeux du Maire L’Accent de Montrabé 2023-01-07 was last modified: by Voeux du Maire L’Accent de Montrabé L'Accent de Montrabé 7 janvier 2023 L'Accent de Montrabé Montrabé Montrabé

Montrabé Haute-Garonne