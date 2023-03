Conte et danse : Didanse L’ACCENT – Compagnie Gakokoé Montbéliard Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Montbéliard . 7 EUR C’est un mot créé pour l’expression de la Parole et du Corps. Dire et Danser ensemble. DIDANSE est la rencontre entre une danseuse chorégraphe et un conteur comédien. Elle entre en Parole, lui, en Mouvement. Lucie ANCEAU et Valer’EGOUY arrivent avec des histoires de leurs grands-parents pour aller trouver d’autres histoires de notre quotidien. c’est le thème de la nature, des zones humides, qui sera mis en avant dans cette création. Je dis, tu danses. Elle danse, il dit. Nous disons et dansons ensemble aussi en hommage à la nature, aux zones humides. Un double croisement pour un spectacle éco-logique. Réservation : gakokoe@yahoo.fr

Réservation : gakokoe@yahoo.fr
Téléphone : 03 81 91 22 83

