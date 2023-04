Emilie Calmé et Laurent Maur – Souillac en Jazz Lacave Lacave Catégories d’Évènement: Lacave

Émilie Calmé : flûte

Laurent Maur : harmonica

Laurent Maur : harmonica Organisateur : Souillac en jazz en partenariat avec la Société des grottes du groupe Vert Marine. Fantaisie improbable pour flûtes et harmonicas est le duo brillant et profond de Émilie Calmé et Laurent Maur deux des meilleurs musiciens européens sur leur instrument respectif. Une rencontre instrumentale et humaine inédite. Ce tout nouveau projet sorti en 2022 est un approfondissement de leurs échanges. Il a fait l’unanimité dans la presse. Leur deux voix s’associent dans un dialogue fusionnel où chaque instrument est un soutien total à l’autre (rôle soliste ou rythmique) tout en gardant chacun sa singularité. Départ premier train 20h30, dernier train 21h.

