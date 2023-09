Atelier mensuel de « PARLER VRAI » (Communication Non Violente) La maison du bonheur Lacave Catégories d’Évènement: Lacave

Atelier mensuel de « PARLER VRAI » (Communication Non Violente)

Lundi 16 octobre, 19h30

Atelier de « Parler Vrai » (Communication Non Violente) animé par Cécile FRENAUX. Mises en situation, reformulation, jeux pour repartir avec des clés pour ouvrir votre communication !

Un atelier de CNV (Communication Non-Violente) est organisé chaque 3ème lundi du mois et le prochain aura lieu le lundi 16 octobre de 19 h 30 à 21 h

C'est Cécile FRENAUX qui l'animera.

Le contenu des ateliers varie en fonction du nombre de participants dont le nombre est limité à 15. Mises en situation, reformulation, jeux… vous repartirez avec des propositions issues de la Communication Non Violente.

La CNV pour celles ou ceux qui ne connaitraient pas encore c'est une technique de communication pour améliorer voire transformer vos relations avec vos enfants, votre conjoint, votre patron….. C'est vraiment formidable d'assister ne serait ce qu'à un seul cours pour découvrir que l'on peut pacifier nos relations rien qu'en disant les mots qu'il faut.

La participation est libre mais nécessaire car Cécile le fait bénévolement mais n'habite pas à côté…

Nous commencons l'atelier à 19 h 30 de sorte que vous puissiez arriver en ayant déjà mangé ou alors manger après 21 h ensemble (repas partagé)

Au plaisir de vous faire découvrir la CNV !

Inscription INDISPENSABLE (par téléphone) pour notre organisation, merci

La maison du bonheur
le bougayrou
Lacave 46200

