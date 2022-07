L’Acavale – Festival de spectacles de rue Prairie d’Amont Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’Acavale – Festival de spectacles de rue Prairie d’Amont, 13 juillet 2022, Nantes. 2022-07-13

Horaire : 17:00 21:00

Gratuit : oui Festival proposé par l’Acavale : déambulation artistique, spectacle de rue, musique… Public : enfants et familles contact.lacavale@gmail.com Prairie d’Amont Île de Nantes Nantes 44200

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Prairie d'Amont Adresse Cours de la Prairie d'Amont / 9 allée Alain Gerbault Ville Nantes lieuville Prairie d'Amont Nantes Departement Loire-Atlantique

Prairie d'Amont Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

L’Acavale – Festival de spectacles de rue Prairie d’Amont 2022-07-13 was last modified: by L’Acavale – Festival de spectacles de rue Prairie d’Amont Prairie d'Amont 13 juillet 2022 Nantes Prairie d'Amont Nantes

Nantes Loire-Atlantique