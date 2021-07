Lacaussade dévoile son histoire et ses charmes Château de Lacaussade, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Baurech.

Lacaussade dévoile son histoire et ses charmes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Lacaussade

### Au fil du temps des objets gallo-romains ont été trouvés sur le site du château de Lacaussade. Découvrez la riche histoire de ce lieu ! Le professeur Jean Pierre Bost considère que les coteaux de Garonne attirait déjà les familles patriciennes gallo-romaines. Pendant la guerre de Cent ans, selon l’historien A. Rebsomen (1870-1963), le Prince Noir, fils aîné du Roi d’Angleterre Edouard III, fit de ce pavillon un de ses relais de chasse. On voit sur la façade qu’il y a des vestiges du passé, sans connaître totalement l’ampleur et les détails. Les visiteurs pourront découvrir les différents systhèmes défensifs mis en place pendant les guerres de Religion. Ceux qui auront la chance de visiter ce château qui a traversé 20 siècles en conservant son authenticité, auront le plaisir de voir les plafonds aux poutres apparentes. Elles sont semblables à celles des châteaux de Cadillac ou de Pau. Ils découvriront également la girouette en cuivre à fleurs de Lys, datée du XVIIIe, utilisée pour écarter les éclairs de foudre. Le musée évoque les personnages qui ont fréquenté cette demeure : Auguste Lacaussade, poète, secrétaire de Sainte Beuve et abolitionniste ; A. de Lamartine ; l’amiral Henri Lacombe (statue de la liberté) ; la mère du propriétaire, résistante avec Geneviève De Gaulle-Anthonioz sa parente ; Simone Veil etc… On ne peut faire l’impasse sur le territoire exceptionnel argilo-calcaire : graveleux avec des veines de « crasse de fer » et de l’argile grise pour le vignoble, il a beaucoup de similitudes avec les meilleurs Saint-Emilion (80% de Merlot et 20% de cabernet sauvignon et franc). Le terroir a permis d’exploiter des vignes depuis sans doute l’Antiquité, grâce à son exposition sur ces coteaux orientés sud-ouest et récoltés au meilleur moment de sa maturité. On ne trouve ces bouteilles que sur place avec une très belle étiquette inspirée de Daniel Collasson, ami de la famille, maître des étiquettes entre les deux guerres (il a créé celle de Petrus qui n’a pas varié depuis). Le verger comporte une douzaine de fruits différents. Ils seront distribués aux visiteurs en fonction de leur maturité. A la clé, dégustation et vente du vin de la propriété selectionné par César Compadré du Journal Sud Ouest…

7€ à partir de 9 ans. Visites au fur et à mesure d’arrivée par groupe de 10 personnes.

Château de Lacaussade 232 route de Lacaussade, 33880 Baurech Baurech Gironde



2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00