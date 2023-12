Fête de la Saint Sylvestre à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival, 4 décembre 2023, Lacapelle-Marival.

Lacapelle-Marival,Lot

L’amicale des joueurs du Stade Marivalois vous accueille pour ce moment festif.

Venez partager un bon moment pendant cette soirée sur le thème des « années folles 1920 » Peaky Blinders !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 30 EUR.

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



The Stade Marivalois players’ association welcomes you to this festive occasion.

Come and share a good time during this evening on the theme of the « Roaring Twenties » Peaky Blinders!

La asociación de jugadores del Stade Marivalois le da la bienvenida a esta ocasión festiva.

Venga a pasar un buen rato durante esta velada sobre el tema de los « locos años 20 » ¡Peaky Blinders!

Der Freundeskreis der Spieler des Stade Marivalois empfängt Sie zu diesem festlichen Anlass.

Der Abend steht unter dem Motto « 1920er Jahre – Peaky Blinders »

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Figeac