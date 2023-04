Concert : les Jumeaux fêtent 30 ans de carrière salle des fêtes, 17 juin 2023, Lacapelle-Marival.

Les Jumeaux et leurs musiciens fêtent 30 ans de carrière !

Concert organisé par le comité des fêtes du Bouyssou.

Venez nombreux !.

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 12 EUR.

salle des fêtes

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



The Twins and their musicians celebrate 30 years of career!

Concert organized by the festival committee of Bouyssou.

Come and see us !

¡Les Jumeaux y sus músicos celebran 30 años de carrera!

Concierto organizado por el comité de fiestas de Bouyssou.

¡Acuda en gran número!

Les Jumeaux und ihre Musiker feiern 30 Jahre Karriere!

Das Konzert wird vom Festkomitee von Le Bouyssou organisiert.

Kommen Sie zahlreich!

