Marché à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival, 9 janvier 2023, Lacapelle-Marival.

Lacapelle-Marival,Lot

Le marché se déroule le deuxième et le quatrième lundi matin de chaque mois..

2023-01-09 08:00:00 fin : 2023-01-09 12:00:00. EUR.

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



The market takes place on the second and fourth Monday morning of each month.

El mercado tiene lugar el segundo y cuarto lunes de cada mes por la mañana.

Der Markt findet am zweiten und vierten Montagmorgen eines jeden Monats statt.

