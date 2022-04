Lacanopen Mic au Pink Amore Lacanau, 24 avril 2022, Lacanau.

Lacanopen Mic au Pink Amore Pink Amore 11 Avenue de l’Europe Lacanau

2022-04-24 20:30:00 – 2022-04-24 Pink Amore 11 Avenue de l’Europe

Lacanau Gironde

Le principe est simple, s’amuser, chanter, rire et partager. 12 chanteurs et chanteuses et autant de musiciens vont se relayer sur scène. Pensez à réserver vos tables au Pink Amore.

+33 5 56 26 49 89

dernière mise à jour : 2022-04-18 par