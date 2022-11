Lacanoël – Spectacles et marchés de Noël (organisé par l’association Ramdam et l’ADEC) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Lacanoël – Spectacles et marchés de Noël (organisé par l’association Ramdam et l’ADEC) Lacanau, 10 décembre 2022, Lacanau. Lacanoël – Spectacles et marchés de Noël (organisé par l’association Ramdam et l’ADEC)

19 Avenue Albert François Salle du COSEC Lacanau Gironde Salle du COSEC 19 Avenue Albert François

2022-12-10 – 2022-12-10

Salle du COSEC 19 Avenue Albert François

Lacanau

Gironde +33 6 81 21 49 82 Ramdam Ramdam

Salle du COSEC 19 Avenue Albert François Lacanau

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Lacanau Gironde Salle du COSEC 19 Avenue Albert François Ville Lacanau lieuville Salle du COSEC 19 Avenue Albert François Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Lacanoël – Spectacles et marchés de Noël (organisé par l’association Ramdam et l’ADEC) Lacanau 2022-12-10 was last modified: by Lacanoël – Spectacles et marchés de Noël (organisé par l’association Ramdam et l’ADEC) Lacanau Lacanau 10 décembre 2022 19 Avenue Albert François Salle du COSEC Lacanau Gironde Gironde Lacanau

Lacanau Gironde