Lacanau Tri’Events Médoc Atlantique sur inscription Lacanau, samedi 4 mai 2024.

Lacanau Tri’Events Médoc Atlantique sur inscription Lacanau Gironde

SAMEDI 6 MAI 2023 :

HALF TRIATHLON Format L Départ 10h00 (accueil et retrait des dossards à 8h00)

Natation en lac 1,9km / Vélo 85km en 2 boucles / Course à pied 21km en 3 boucles.

Ravitaillements 1 ravitaillement en eau sur le parcours vélo et 3 ravitaillements par boucle sur la course à pied.

La remise des dossards et le dépôt des vélos se feront uniquement le matin même de la course

DIMANCHE 7 MAI 2023 :

OLYMPIQUE TRIATHLON Format M Départ 10H00 (accueil et retrait des dossards à 8h00)

En individuel ou en équipe Relais

Natation en lac 1,5km / Vélo 43km / Course à pied 10km en 2 boucles.

Ravitaillements: 2 ravitaillements par boucle sur la course à pied.

TRI’EVENTS KIDS

Retrait des dossards à 13h30

Cross Duathlon pour les 6/9 ans :

Course 200m / Vélo 1km / Course 200m

Cross Duathlon pour les 10/13 ans :

Course 500m / Vélo 2.5km / Course 1km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Lac du Moutchic

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine lacanautrievents@gmail.com

L’événement Lacanau Tri’Events Médoc Atlantique sur inscription Lacanau a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Médoc Atlantique