Gironde Lacanau Océhand ⚫️⚪️ C’est avec plaisir que nous vous annonçons notre 3ème édition du Nat’hand Fluo Mais qu’est ce que le Nath’Hand Fluo ?

Un tournoi unique en Gironde proposé par le club.

Un moment de partage, de sport, et de mobilisation à l’occasion du Téléthon – Ami(e)s des Equipes Loisirs ‍♀️ nous vous attendons le vendredi 2 décembre à la Cousteyre à partir de 20h30 – Ami(e)s des Associations Canaulaises , nous vous attendons le samedi 3 décembre à partir de 18h00 Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans ce flyer et pour toutes demandes et inscriptions n’hésitez pas à nous contacter :

contact.lacanauocehand@gmail.com On compte sur vous

