Avec sa réputation internationale comme l’un des meilleurs spots de surf en Europe, Lacanau est également célèbre pour son parcours 18 trous international au Garden golf.

Lieu idéal pour organiser une compétition qui mixe swing et swell. Chaque équipe de 4 doit marquer des points sur une épreuve de freesurf et une épreuve de golf en scramble.

Compétition ouverte à tous !

Défiez vos amis golfeurs et surfeurs en participant à un week-end festif et compétitif. Il vous suffit de former une équipe de 4 personnes dont au moins un surfeur, pour participer aux deux épreuves.

Inscriptions : Rendez-vous sur le site de l’organisateur, UGOLF Lacanau

2023-09-23T08:30:00+02:00 – 2023-09-23T19:00:00+02:00

2023-09-24T08:30:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

