Lacanau Endless Summer Lacanau Océan, 20 juillet 2023, Lacanau. Lacanau Endless Summer 20 – 22 juillet Lacanau Océan Tarifs : 25€ prévente – 28€ sur place – gratuit moins de 12 ans Soulbeats Music présente, avec le soutien de la ville de Lacanau, un évènement en partenariat avec Europe 2 : LACANAU ENDLESS SUMMER

Cap sur Lacanau les 20, 21 et 22 juillet pour vibrer au son électro-pop de la nouvelle scène française, face à l’océan, les pieds dans le sable, avec Broken Back, Miel de Montagne, Camille Esteban, Maxence et Anonym. ☽ JEUDI 20 JUILLET

Front de mer · Lacanau-Océan · Entrée libre

MAXENCE ☽ VENDREDI 21 JUILLET

Place des cirques – Plage Nord · Lacanau-Océan

BROKEN BACK

MIEL DE MONTAGNE

CAMILLE ESTEBAN ☽ SAMEDI 22 JUILLET

Front de mer · Lacanau-Océan · Entrée libre

ANONYM Sur place le vendredi 21 :

FOOD TRUCK

BUVETTE

Infos et billetterie ? : www.lacanau-endless-summer.com Lacanau Océan 33680 Lacanau 33680 avenue du Cantabria 33680 Lacanau gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.lacanau-endless-summer.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T20:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:45:00+02:00

2023-07-22T20:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:45:00+02:00 electro musique Soulbeats Music

